В Краснодарском крае РФ после атаки дронов горит и детонирует склад БК – видео

Российский спасатель (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

В ночь на 21 сентября беспилотники атаковали Краснодарский край России, в результате чего начался пожар и детонация, вероятно, на складе боеприпасов. Об этом сообщили местные власти и российские паблики. Соответствующие видео распространяют в социальных сетях.

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Глава Тихорецкого района Краснодарского края Анатолий Перепелин сообщил, что районный центр атаковали дроны.

Впоследствии губернатор региона Вениамин Кондратьев написал, что силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы якобы подавили два беспилотника. Но, по его словам, из-за падения обломков одного из них начался пожар и детонация взрывоопасных предметов.

"Сейчас в целях безопасности проводится временная эвакуация жителей поселка, который находится рядом с местом возгорания, в ближайшие населенные пункты. В Тихорецке развернут пункт временного размещения", — написал Кондратьев.

Telegram-канал ASTRA со ссылкой на местных жителей пишет, что горит склад боеприпасов в поселке Каменный Тихорецкого района.

Осторожно: на видео ненормативная лексика.

В ночь на 18 сентября власти Тверской области жаловались на атаку беспилотников. Губернатор региона Руденя заявлял, что якобы из-за падения обломков начался пожар. В местных пабликах писали о попадании в склад БК.

Спутники NASA зафиксировали всплеск тепловой активности в Тверской области, где горит склад, на котором хранятся российские ракеты.

Собеседник LIGA.net в СБУ подтвердил попадание в склад боеприпасов в Тверской области.

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