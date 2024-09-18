В Тверской области объявили эвакуацию: полыхает, предварительно, склад БК – видео
В Тверской области России ночью гремели взрывы. Губернатор региона Игорь Руденя заявил об атаке беспилотников, а местные сообщают о прилете на территории воинской части.
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Сообщения о взрывах в городе Торопец появились около 03:30. По словам Рудени, якобы из-за падения обломков дрона начался пожар, но "ситуация находится под контролем" и силы ПВО "продолжают отбивать атаку".
Уже в 04:01 губернатор объявил частичную эвакуацию местных жителей с территории, где возник пожар, в Западную Двину.
Что именно и где горит власти не сообщают, однако в местных пабликах в соцсетях пишут, что якобы был нанесен удар по воинской части №71628. Не так давно на территории возвели несколько крупных складов, где могут хранить боеприпасы или топливо. Слышна детонация.
Также в Telegram-каналах российских пропагандистов утверждают, что взрывы были слышны не только в Торопце, но и в районе населенных пунктов Торжка, Старицы, Вышнего Волочка, Зубцовского, Кувшиновского и Нелидовского районов.
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