У Тверській області оголосили евакуацію: палає, попередньо, склад БК – відео

Місцева влада офіційно не визнала, що горить саме склад із боєкомплектом на території військової частини

Кадри пожежі (Фото: скриншот із відео)

У Тверській області Росії вночі лунали вибухи. Губернатор регіону Ігор Руденя заявив про атаку безпілотників, а місцеві повідомляють про приліт на території військової частини.

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Повідомлення про вибухи у місті Торопець з'явилися близько 03:30. За словами Рудені, нібито через падіння уламків дрона почалася пожежа, але "ситуація знаходиться під контролем" та сили ППО "продовжують відбивати атаку".

Вже о 04:01 губернатор оголосив часткову евакуацію місцевих жителів із території, де виникла пожежа, до Західної Двіни.

Що саме і де горить влада не повідомляє, однак у місцевих пабліках у соцмережах пишуть, що нібито було завдано удару по військовій частині №71628. Нещодавно на території звели кілька великих складів, де можуть зберігати боєприпаси або паливо. Чути детонацію.

Також у Telegram-каналах російських пропагандистів стверджують, що вибухи було чути не тільки в Торопці, а й у районі населених пунктів Торжка, Стариці, Вишнього Волочка, Зубцівського, Кувшинівського та Нелідівського районів.