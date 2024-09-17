ВМС подтвердило уничтожение тонн боеприпасов и инфраструктуры на складах под Мариуполем
На днях подразделения Военно-Морских сил ВСУ нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов РФ вблизи временно оккупированного Мариуполя. Об этом сообщило управление коммуникаций командования ВМС.
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По подтвержденным данным военных, благодаря удару удалось уничтожить как инфраструктуру хранилищ, так и тонны боеприпасов – их захватчики накапливали для применения на украинской территории.
ВМС добавляет фото поражения:
Военные не уточняют дату поражения. Проект городского совета Маріуполь.Спротив сообщал о поражении склада и повреждении противовоздушной обороны оккупантов.
По данным ресурса, поражение произошло по этой локации:
- 22 августа бойцы ВМС уничтожили российский склад на временно оккупированной Кинбурнской косе.
- 7 сентября собеседник LIGA.net сообщил, что беспилотники СБУ вызвали пожар и детонацию на складе боеприпасов и техники в Воронежской области.
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