ВМС подтвердило уничтожение тонн боеприпасов и инфраструктуры на складах под Мариуполем

Военные не уточняют дату, но местный ресурс сообщал об ударе 13 сентября

Иллюстративное фото: ВМС ВСУ

На днях подразделения Военно-Морских сил ВСУ нанесли ракетный удар по выявленным разведкой важным складам боеприпасов РФ вблизи временно оккупированного Мариуполя. Об этом сообщило управление коммуникаций командования ВМС.

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По подтвержденным данным военных, благодаря удару удалось уничтожить как инфраструктуру хранилищ, так и тонны боеприпасов – их захватчики накапливали для применения на украинской территории.

ВМС добавляет фото поражения:

Фото: Telegram ВМС ВСУ

Военные не уточняют дату поражения. Проект городского совета Маріуполь.Спротив сообщал о поражении склада и повреждении противовоздушной обороны оккупантов.

По данным ресурса, поражение произошло по этой локации:

Место поражения – белая отметка, обведенная красным (Карта: Deepstate)

Место поражения – белая отметка, обведенная красным (Карта: Deepstate)

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