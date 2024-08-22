Бойцы Военно-морских сил ВСУ уничтожили российский склад на временно оккупированной Кинбурнской косе. Соответствующие кадры опубликовали сами ВМС.

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"Подраздел ВМС ВСУ уничтожил вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море", – говорится в сообщении.

На видео показан склад рядом с берегом – в него сначала попадает FPV-дрон, а затем на здание сбрасывают боеприпас с дрона.

После этого виден пожар и сильный дым.

Кинбурнская коса – место, обведенное красным (Карта: Deepstate)

9 августа спецназовцы ГУР совершили рейд на оккупированную Кинбурнскую косу в Николаевской области – разведка сообщает об уничтожении шести единиц бронированной техники РФ и ликвидации около 30 захватчиков.

Впоследствии появилось видео, как в начале августа группа "Циклон" легиона ГУР ударила по российским военным на Кинбурнской косе: с дронов разведчики поразили технику, наблюдательные пункты и личный состав. Точная дата этого не называется.

Спикер ВМС объяснял, что Кинбурнская коса важна для Украины, поскольку россияне с нее обстреливают Николаевскую и Херсонскую области, а также могут наносить удары по судам, которые потенциально могли бы заходить в морские порты Николаева.

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