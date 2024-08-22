Бойцы Военно-морских сил ВСУ уничтожили российский склад на временно оккупированной Кинбурнской косе. Соответствующие кадры опубликовали сами ВМС.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Подраздел ВМС ВСУ уничтожил вражеский склад боеприпасов и горюче-смазочных материалов на Кинбурнской косе в Черном море", – говорится в сообщении.

На видео показан склад рядом с берегом – в него сначала попадает FPV-дрон, а затем на здание сбрасывают боеприпас с дрона.

После этого виден пожар и сильный дым.

Кинбурнская коса – место, обведенное красным (Карта: Deepstate)
Кинбурнская коса – место, обведенное красным (Карта: Deepstate)

Смотрите также: Разведчики ГУР совершили рейд на Тендровскую косу в Херсонской области – видео

Кинбурнская косавмсдронбеспилотниксклад