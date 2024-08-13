В начале августа легион Главного управления разведки Министерства обороны ударил по российским военным на Кинбурнской косе в Николаевской области. С дронов они поразили технику, наблюдательные пункты и личный состав. Видео своей работы разведчики опубликовали в Telegram легиона.

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На видео, опубликованном легионом "Циклон", видно, как украинские военные наносят удары с дронов по позициям россиян на Кинбурнской косе.

Украинским разведчикам дронами удалось уничтожить оружие и технику российских оккупантов, личный состав и наблюдательные пункты, в частности, внедорожник многоцелевого назначения "Тигр" и бронетранспортер с личным составом.