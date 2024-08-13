На початку серпня легіон Головного управління розвідки Міністерства оборони вдарив по російських військових на Кінбурнській косі у Миколаївській області. З дронів вони вразили низку техніки, спостережних пунктів та особовий склад. Відео своєї роботи розвідники опублікували у Telegram легіону.

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На відео, яке опублікував легіон "Циклон", видно, як українські військові завдають ударів з дронів по позиціях росіян на Кінбурнській косі.

Українським розвідникам дронами вдалося знищити зброю та техніку російських окупантів, особовий склад та спостережні пункти, зокрема позашляховик багатоцільового призначення "Тигр" та бронетранспортер з особовим складом.