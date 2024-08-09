Спецпризначенці Головного управління розвідки здійснили рейд на тимчасово окуповану Кінбурнську косу – знищено близько 30 окупантів та шість одиниць техніки. Про це повідомила воєнна розвідка.

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9 серпня спецпризначенці ГУР здійснили рейд на окуповану Кінбурнську косу в Миколаївській області — розвідка повідомляє про знищення шести одиниць броньованої техніки РФ та ліквідацію близько 30 загарбників.

Під час операції захисники атакували укріплення росіян на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "Морський вокзал" та "Пам’ятник Суворову".

Біля останньої позиції бійці встановили бойовий прапор воєнної розвідки, зауважує ГУР.

Місію здійснили підрозділи "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибірський батальйон" (російські добровольці), "Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР за підтримки Військово-морських сил ЗСУ та у взаємодії з іншими частинами Сил безпеки й оборони.

Кінбурнська коса – місце обведене червоним (Мапа: Deepstate)

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