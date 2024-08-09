Спецпризначенці ГУР здійснили рейд на Кінбурнську косу – знищено окупантів та техніку: відео
Спецпризначенці Головного управління розвідки здійснили рейд на тимчасово окуповану Кінбурнську косу – знищено близько 30 окупантів та шість одиниць техніки. Про це повідомила воєнна розвідка.
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9 серпня спецпризначенці ГУР здійснили рейд на окуповану Кінбурнську косу в Миколаївській області — розвідка повідомляє про знищення шести одиниць броньованої техніки РФ та ліквідацію близько 30 загарбників.
Під час операції захисники атакували укріплення росіян на їхніх позиціях "Кінбурнська фортеця", "Морський вокзал" та "Пам’ятник Суворову".
Біля останньої позиції бійці встановили бойовий прапор воєнної розвідки, зауважує ГУР.
Місію здійснили підрозділи "Химера", "Стугна", "Paragon", "Сибірський батальйон" (російські добровольці), "Терор" у складі спецпідрозділу Тимура ГУР за підтримки Військово-морських сил ЗСУ та у взаємодії з іншими частинами Сил безпеки й оборони.
- 6 серпня спецпризначенці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру ГУР провели операцію на Тендрівській косі у тимчасово окупованій частині Херсонської області.
Під час бою окупанти зазнали втрат серед особового складу — кількість уточнюється. Виконавши завдання, зокрема його секретну частину, воєнні розвідники відійшли без втрат, наголошують у ГУР.
- Начальник ГУР Буданов вважає, що повернути окупований Крим військовим шляхом легше, ніж окуповані території Донецької та Луганської областей.
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