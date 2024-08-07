"Фортеця Крим – міф". Буданов впевнений – повернути півострів легше, ніж Донбас

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук/Liga.net)

Повернути окупований Крим військовим шляхом легше, ніж окуповані території Донецької та Луганської областей. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерство оборони Кирило Буданов під час розмови із випускниками Київської школи економіки, передає Forbes.

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На його думку, повернути Крим "набагато легше", ніж Донбас, де довжина фронту становить 1000 км, а його глибина – понад 200 км.

Буданов зауважив, що державам, які хотіли захопити Крим, завжди це вдавалося, бо "не втримували перешийки, і все одразу руйнувалося", а тому, стверджує він, "фортеця Крим" – це "міф".

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Розвідник впевнений – відвоювати півострів можна, зруйнувавши комунікації з російського боку та здійснюючи тиск із боку материкової України, адже тоді Крим буде ізольованим.

"Коли я кажу, що ми зайдемо в Крим, то ми туди вже заходимо", – впевнений він.

6 серпня спецпризначенці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру ГУР провели операцію на Тендрівській косі у тимчасово окупованій частині Херсонської області. Відстань від неї до тимчасово окупованого Криму становить близько 75 км прямою.

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4 жовтня 2023 року в ГУР повідомили про спецоперацію у Криму, показали відео, як уночі підпливають до півострова на водних скутерах. Висадка була на західному узбережжі, Тендрівській та Кінбурнській косах. Відбувся бій.

До цього, 24 серпня, ГУР та ВМС здійснили аналогічну спецоперацію у Криму.

Начальник ГУР Буданов заявив, що висадки диверсантів у Криму є частиною "глобального задуму".

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