Операція на Тендрівській косі. ЗСУ: Розвідка виконала таємні завдання на довгострокову перспективу

ГУР. Ілюстративне зображення (Фото: ГУР)

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони виконали на Тендрівській косі декілька "таємних завдань", а вони – мали б довгостроковий результат. Про це розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України Іван Тимочко в ефірі телемарафону.

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За словами Тимочка, ці завдання мали дати довгостроковий результат. Він зауважив: наразі росіяни не контролюють Чорне море на стільки, на скільки вони могли робити це торік.

За його словами, це пов’язано з ударами ЗСУ по системах ППО, аеродромах і російських кораблях.

"Звичайно, що такі операції проводяться, коли добре проводиться дорозвідка. Це означає, що є наша хороша агентурна мережа в Криму. Вона дає можливість знати, де є "сліпі плями" у російській системі контролю за морем", – додав Тимочко.

6 серпня спецпризначенці підрозділу активних дій "Артан" і Морського центру Головного управління розвідки провели операцію на Тендрівській косі у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Воєнна розвідка зауважила, що під час бою окупанти зазнали втрат серед особового складу — кількість уточнюється.

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4 жовтня 2023 року в ГУР повідомили про спецоперацію у Криму, показали відео, як уночі підпливають до півострова на водних скутерах. Висадка була на західному узбережжі, Тендрівській і Кінбурнській косах. Відбувся бій.

До цього, 24 серпня, ГУР та ВМС здійснили аналогічну спецоперацію у Криму.

Начальник ГУР Буданов заявив, що висадки диверсантів у Криму є частиною "глобального задуму".

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