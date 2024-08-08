Тендровская коса. ВСУ: Разведка выполнила тайные задачи на долгосрочную перспективу

ГУР. Иллюстративное изображение (Фото: ГУР)

Спецназовцы Главного управления разведки Министерства обороны выполнили на Тендровской косе ряд "тайных задач", а они – имели бы долгосрочный результат. Об этом рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Иван Тимочко в эфире телемарафона.

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По словам Тимочко, эти задачи должны были дать долгосрочный результат. Он отметил: сейчас россияне не контролируют Черное море на столько, на сколько они могли делать это в прошлом году.

По его словам, это связано с ударами ВСУ по системам ПВО, аэродромам и российским кораблям.

"Конечно, такие операции проводятся, когда хорошо проводится доразведка. Это означает, что есть наша хорошая агентурная сеть в Крыму. Она дает возможность знать, где есть "слепые пятна" в российской системе контроля за морем", – добавил Тимочко.

6 августа спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра Главного управления разведки провели операцию на Тендровской косе во временно оккупированной части Херсонской области.

Военная разведка отметила, что во время боя оккупанты понесли потери среди личного состава – количество уточняется.

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4 октября 2023 года в ГУР сообщили о спецоперации в Крыму, показали видео, как ночью подплывают к полуострову на водных скутерах. Высадка была на западном побережье, Тендровской и Кинбурнской косах. Состоялся бой.

До этого, 24 августа, ГУР и ВМС совершили аналогичную спецоперацию в Крыму.

Начальник ГУР Буданов заявил, что высадки диверсантов в Крыму являются частью "глобального замысла".

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