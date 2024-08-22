Бійці Військово-морських сил ЗСУ знищили російський склад на тимчасово окупованій Кінбурнській косі. Відповідні кадри опублікували самі ВМС.

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"Підрозділ ВМС ЗСУ знищив ворожий склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів на Кінбурнській косі в Чорному морі", – йдеться у повідомленні.

На відео показано склад поряд з берегом – у нього спочатку влучає FPV-дрон, а потім на будівлю скидають боєприпас з дрона.

Після цього видно пожежу та сильний дим.

Кінбурнська коса – місце, обведене червоним (Мапа: Deepstate)

9 серпня спецпризначенці ГУР здійснили рейд на окуповану Кінбурнську косу в Миколаївській області – розвідка повідомляє про знищення шести одиниць броньованої техніки РФ та ліквідацію близько 30 загарбників.

Згодом з'явилося відео, як на початку серпня група "Циклон" легіону ГУР вдарила по російських військових на Кінбурнській косі: з дронів розвідники вразили техніку, спостережні пункти та особовий склад. Точна дата цього не називається.

Речник ВМС пояснював, що Кінбурнська коса є важливою для України, оскільки росіяни з неї обстрілюють Миколаївщину та Херсонщину, а також можуть завдавати ударів по суднах, які потенційно могли б заходити у морські порти Миколаєва.

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