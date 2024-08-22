ВМС дронами знищили склад росіян на Кінбурнській косі – відео
Бійці Військово-морських сил ЗСУ знищили російський склад на тимчасово окупованій Кінбурнській косі. Відповідні кадри опублікували самі ВМС.
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"Підрозділ ВМС ЗСУ знищив ворожий склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів на Кінбурнській косі в Чорному морі", – йдеться у повідомленні.
На відео показано склад поряд з берегом – у нього спочатку влучає FPV-дрон, а потім на будівлю скидають боєприпас з дрона.
Після цього видно пожежу та сильний дим.
- 9 серпня спецпризначенці ГУР здійснили рейд на окуповану Кінбурнську косу в Миколаївській області – розвідка повідомляє про знищення шести одиниць броньованої техніки РФ та ліквідацію близько 30 загарбників.
- Згодом з'явилося відео, як на початку серпня група "Циклон" легіону ГУР вдарила по російських військових на Кінбурнській косі: з дронів розвідники вразили техніку, спостережні пункти та особовий склад. Точна дата цього не називається.
- Речник ВМС пояснював, що Кінбурнська коса є важливою для України, оскільки росіяни з неї обстрілюють Миколаївщину та Херсонщину, а також можуть завдавати ударів по суднах, які потенційно могли б заходити у морські порти Миколаєва.
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