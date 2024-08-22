Бійці Військово-морських сил ЗСУ знищили російський склад на тимчасово окупованій Кінбурнській косі. Відповідні кадри опублікували самі ВМС.

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"Підрозділ ВМС ЗСУ знищив ворожий склад боєприпасів та пально-мастильних матеріалів на Кінбурнській косі в Чорному морі", – йдеться у повідомленні.

На відео показано склад поряд з берегом – у нього спочатку влучає FPV-дрон, а потім на будівлю скидають боєприпас з дрона.

Після цього видно пожежу та сильний дим.

Кінбурнська коса – місце, обведене червоним (Мапа: Deepstate)
Кінбурнська коса – місце, обведене червоним (Мапа: Deepstate)

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