ВМС пояснили важливість Кінбурнської коси для України: Обстріли РФ та розблокування судноплавства

Ілюстративне фото: ВМС ЗСУ

Тимчасово окупована Кінбурнська коса є важливою для України, оскільки росіяни з неї обстрілюють Миколаївщину та Херсонщину, а також можуть завдавати ударів по суднах, які б потенційно могли заходити у морські порти Миколаєва. Крім того, є і мінна загроза, повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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Росіяни і далі обстрілюють з окупованої Кінбурнської коси південні райони Миколаївської та Херсонської областей – і періодично отримують відповідь, зазначив він.

Також з цієї коси загарбники можуть обстрілювати судна, які потенційно могли б виходити в акваторію Дніпро-Бузького Лиману – тобто йти до морських портів Миколаєва, зауважив Плетенчук. Наразі ці порти заблоковано.

До того ж акваторію біля Кінбурнської коси потрібно обстежувати щодо мінної безпеки – саме там у Чорне море впадає Дніпро, і після знищення росіянами Каховської гідроелектростанції у ці води могло потрапити "досить багато вибухонебезпечних предметів", пояснив речник.

"Якщо там судно змивало, то що вже казати про міни? Тому так, ця акваторія для нас важлива, і, на жаль, станом на зараз, вона прострілюється [росіянами] з Кінбурнської коси... Як і [є важливою] для росіян, звісно", – підсумував військовий.

9 серпня спецпризначенці ГУР здійснили рейд на окуповану Кінбурнську косу в Миколаївській області – розвідка повідомляє про знищення шести одиниць броньованої техніки РФ та ліквідацію близько 30 загарбників.

Згодом з'явилося відео, як на початку серпня група "Циклон" легіону ГУР вдарила по російських військових на Кінбурнській косі: з дронів розвідники вразили техніку, спостережні пункти та особовий склад. Точна дата цього не називається.

Раніше, 6 серпня, спецпризначенці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру ГУР провели операцію на Тендрівській косі у тимчасово окупованій частині Херсонської області.

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