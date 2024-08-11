"Могла впливати на зерновий коридор". ВМС розкрили деталі ураження платформи у Чорному морі

Фото: ВМС ЗСУ

10 серпня Військово-морські сили ЗСУ у партнерстві з воєнною розвідкою уразили платформу окупантів у Чорному морі. Російське обладнання могло "серйозно впливати" на безпеку цивільного судноплавства, зокрема на український зерновий коридор. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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"Ця локація [платформа] не використовувалася штатно, тобто для газовидобувної промисловості її не використовували. Але її використовували для того, щоб встановлювати різноманітне обладнання, в тому числі для GPS-спуфінгу. Це фактично навмисна дія, коли засобами радіоелектронної боротьби подають хибні сигнали GPS, щоб заважати системам, які на них орієнтуються. Наприклад, суднам", – пояснив Плетенчук.

Враховуючи, що платформа знаходиться у північній частині Чорного моря, таке обладнання могло впливати на роботу українського зернового коридору, зауважив він.

Речник додав, що росіяни регулярно у себе займаються спуфінгом: "Це можна побачити на різноманітних моніторингових платформах, таких як MarineTraffic, як у них десь в [окупованому] Сімферополі якесь судно по стадіону йде (відображається неправдива геолокація корабля через спуфінг. – Ред.)".

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Відповідно, окупанти намагалися так само діяти своїм обладнанням й у північній частині Чорного моря, що могло серйозно впливати на безпеку цивільного судноплавства, наголосив військовий.

"Деякі системи взагалі автоматизовано працюють по цих координатах (зі спуфінгом. – Ред.). І тому, відповідно, допустити цього було не можна", – зазначив він.

До того ж росіяни за пів доби до ураження перекинули особовий склад із відповідним обладнанням на платформу – наразі потрібна дорозвідка та уточнення інформації, тому точна кількість ліквідованих загарбників ще не відома, пояснив речник.

Він зауважив, що на платформі не було цивільного персоналу.

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