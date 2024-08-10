Дрони MAGURA V5 знищили російський катер "Тунець" та пошкодили ще три плавзасоби у Криму
У ніч проти 9 серпня українські розвідники за допомогою ударного надводного дрона MAGURA V5 знищили російський швидкісний катер "Тунець" поблизу Чорноморського у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.
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"У ніч з 8 на 9 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Чорноморське у тимчасово окупованому Криму воїни спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" за допомогою ударного морського дрона MAGURA V5 знищили чергове судно російських окупантів ― швидкісний катер проєкту КС 701 типу "Тунець"", ― йдеться у повідомленні.
Внаслідок операції пошкоджень також зазнали ще три плавзасоби загарбників. Їхній тип встановлюється.
ГУР нагадало, що росіяни використовували швидкісні транспортно-десантні катери проєкту КС 701 в окупованому Криму для патрулювання акваторії та логістики.
Відео спецоперації можна подивитися на офіційній Facebook-сторінці ГУР тут.
- Бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 у ніч проти 30 травня 2024 року знищили за допомогою дронів MAGURA V5 два російські катери КС-701 "Тунець".
- Згодом у розвідці уточнили, що було уражено чотири "Тунця", два з яких – знищено.
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