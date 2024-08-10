Дроны MAGURA V5 уничтожили скоростной российский катер "Тунец" в Крыму

Эпизод произошел в ночь на 9 августа. В результате операции повреждения также получили еще три плавсредства захватчиков, их тип устанавливается

MAGURA V5 (Фото: ГУР)

В ночь на 9 августа украинские разведчики с помощью ударного надводного дрона MAGURA V5 уничтожили российский скоростной катер "Тунец" близ Черноморского во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны.

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"В ночь с 8 на 9 августа 2024 года вблизи населенного пункта Черноморское во временно оккупированном Крыму воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" с помощью ударного морского дрона MAGURA V5 уничтожено очередное судно российских оккупантов ― скоростной катер проекта КС 701 типа "Тунец"", ― говорится в сообщении.

В результате операции повреждения также получили еще три плавсредства захватчиков. Их тип устанавливается.

ГУР напомнило, что россияне использовали скоростные транспортно-десантные катера проекта КС 701 в оккупированном Крыму для патрулирования акватории и логистики.

Видео спецоперации можно посмотреть на официальной Facebook-странице ГУР здесь.

Бойцы спецподразделения ГУР Group 13 в ночь на 30 мая 2024 года уничтожили с помощью дронов MAGURA V5 два российских катера КС-701 "Тунец".

Впоследствии в разведке уточнили, что были поражены четыре "Тунца", два из которых – уничтожены.

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