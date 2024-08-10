ВМС та ГУР уразили морську платформу з окупантами, яка загрожувала судноплавству – відео
Військово-морські сили ЗСУ у партнерстві з Головним управлінням розвідки уразили морську платформу з росіянами та їхнім обладнанням – окупанти використовували об'єкт, щоб зробити небезпечним цивільне судноплавство. Про це повідомив речник ВМС Дмитро Плетенчук.
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"Один з тих випадків, коли подібне потрапляє в мережу. Так, це ВМС ЗСУ у партнерстві з ГУР. Так, окупанти використовували цю локацію для GPS-спуфінгу з метою зробити небезпечним цивільне судноплавство. Допустити цього ми не можемо", – написав він.
За його словами, за пів доби до ураження росіяни закинули на платформу обладнання та військовий персонал.
Плетенчук наголосив, що цивільних на об'єкті не було, а штатний функціонал платформа не виконувала.
"Берегові ракетно-артилерійські війська ВМС ЗСУ – це максимально серйозні чуваки", – підсумував військовий.
Точну локацію платформи він не уточнює. Вперше відео з'явилося у Telegram-каналі волонтера Сергія Стерненка – він заявляє, що на ураженій платформі у Чорному морі було до 40 осіб особового складу окупантів, а вдарили по об'єкту морським дроном Sea Baby.
OSINT-проєкт WarArchive пише, що ця платформа розташована неподалік від тимчасово окупованого Криму:
- GPS-спуфінг – це спосіб маніпулювання, коли приймачам GPS передаються підроблені сигнали, які змушують техніку показувати неточну геолокацію. Ще у такий спосіб можна змусити обладнання показувати неточний час.
- 11 вересня 2023-го Україна повернула під контроль "вишки Бойка" у Чорному морі, у ГУР заявили про унікальну операцію і показали відео. У ГУР назвали цю операцію черговим кроком для звільнення тимчасово окупованого Криму.
- 6 серпня 2024 року спецпризначенці ГУР провели операцію на Тендрівській косі у тимчасово окупованій частині Херсонської області. 9 серпня воєнні розвідники здійснили рейд на Кінбурнську косу у Миколаївській області та завдали втрат окупантам.
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