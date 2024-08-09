"Надзвичайно ефективно". ГУР: У найновіших кораблів немає повноцінного захисту від морських дронів

Magura V5 (Фото: Wikipedia)

Зараз у жодного, навіть найновішого, корабля немає повноцінних систем захисту від морських дронів, Україна показала нові можливості нетрадиційних методів протистояння ворожому флоту на морі. Про це повідомив для великого тексту LIGA.net працівник Головного управління розвідки.

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"Протидіяти загрозам від морських дронів складно для будь-якого флоту у світі, не лише російського. Хоча морські безпілотні системи давно використовуються як розвідувальні судна та мінні тральники, у світі концепція морських дронів-камікадзе раніше не була популярною", – розповів він.

Раніше вважалося, що морські дрони не потрібно застосовувати, оскільки вже існують численні протикорабельні ракети та торпеди, але з початком повномасштабного вторгнення Україна суттєво переглянула роль таких безпілотників – і ті "продемонстрували свою надзвичайну ефективність", заявив представник ГУР.

Це пов'язано із тим, що під час проєктування кораблів, навіть сучасних, загрози від морських дронів не враховувалися, бо раніше ті не застосовувалися як ударні засоби, пояснив розвідник.

Він навів приклад знищеного ГУР та Військово-морськими силами корабля "Сергій Котов": судно було "досить сучасним" та нещодавно збудованим (його спустили на воду лише у 2021-му), також воно було маневровим і намагалося втекти від дронів MAGURA, але "йому не пощастило".

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"Корабель гарно спроєктований, але ніхто при його проєктуванні не міг подумати, що його потоплять за допомогою морського дрона", – додав представник ГУР.

За його словами, сьогодні світ стикнувся з новим викликом у сфері застосування флоту – Україна показала нові можливості нетрадиційних методів протистояння ворогу на морі, що також може означати початок нової ери загального застосування морських безпілотників та систем захисту від них.

На думку розвідника, наразі жоден корабель у світі, навіть найсучасніший, не має повноцінних систем захисту від морських дронів.

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