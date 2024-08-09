"Чрезвычайно эффективно". ГУР: У новейших суден нет полноценной защиты от морских дронов

Magura V5 (Фото: Wikipedia)

Сейчас ни у одного, даже самого нового, корабля нет полноценных систем защиты от морских дронов, Украина показала новые возможности нетрадиционных методов противостояния вражескому флоту на море. Об этом сообщил для большого текста LIGA.net сотрудник Главного управления разведки.

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"Противодействовать угрозам от морских дронов сложно для любого флота в мире, не только российского. Хотя морские беспилотные системы давно используются как разведывательные судна и минные тральщики, в мире концепция морских дронов-камикадзе раньше не была популярной", – рассказал он.

Ранее считалось, что морские дроны не следует применять, поскольку уже существуют многочисленные противокорабельные ракеты и торпеды, но с началом полномасштабного вторжения Украина существенно пересмотрела роль таких беспилотников – и те "продемонстрировали свою чрезвычайную эффективность", заявил представитель ГУР.

Это связано с тем, что при проектировании кораблей, даже современных, угрозы от морских дронов не учитывались, потому что раньше те не применялись как ударные средства, объяснил разведчик.

Он привел пример уничтоженного ГУР и Военно-морскими силами корабля "Сергей Котов": судно было "достаточно современным" и недавно построенным (его спустили на воду только в 2021-м), также оно было маневренным и пыталось убежать от дронов MAGURA, но "ему не повезло".

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"Корабль хорошо спроектирован, но никто при его проектировании не мог подумать, что его потопят с помощью морского дрона", – добавил представитель ГУР.

По его словам, сегодня мир столкнулся с новым вызовом в сфере применения флота – Украина показала новые возможности нетрадиционных методов противостояния врагу на море, что также может означать начало новой эры всеобщего применения морских беспилотников и систем защиты от них.

По мнению разведчика, ни один корабль в мире, даже самый современный, не имеет полноценных систем защиты от морских дронов.

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