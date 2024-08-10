Военно-морские силы ВСУ в партнерстве с Главным управлением разведки поразили морскую платформу с россиянами и их оборудованием – оккупанты использовали объект, чтобы сделать небезопасным гражданское судоходство. Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.

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"Один из тех случаев, когда подобное попадает в сеть. Да, это ВМС ВСУ в партнерстве с ГУР. Да, оккупанты использовали эту локацию для GPS-спуфинга с целью сделать опасным гражданское судоходство. Допустить этого мы не можем", – написал он.

По его словам, за полсуток до поражения россияне забросили на платформу оборудование и военный персонал.

Плетенчук подчеркнул, что гражданских на объекте не было, а штатный функционал платформа не выполняла.

"Береговые ракетно-артиллерийские войска ВМС ВСУ – это максимально серьезные чуваки", – подытожил военный.

Точную локацию платформы он не уточняет. Впервые видео появилось в Telegram-канале волонтера Сергея Стерненко – он заявляет, что на пораженной платформе в Черном море было до 40 человек личного состава оккупантов, а ударили по объекту морским дроном Sea Baby.

OSINT-проект WarArchive пишет, что эта платформа находится недалеко от временно оккупированного Крыма:

Вероятное место поражения (темно-синяя отметка в море) на карте Deepstate

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