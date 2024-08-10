ВМС и ГУР поразили морскую платформу с оккупантами, которая угрожала судоходству – видео
Военно-морские силы ВСУ в партнерстве с Главным управлением разведки поразили морскую платформу с россиянами и их оборудованием – оккупанты использовали объект, чтобы сделать небезопасным гражданское судоходство. Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
"Один из тех случаев, когда подобное попадает в сеть. Да, это ВМС ВСУ в партнерстве с ГУР. Да, оккупанты использовали эту локацию для GPS-спуфинга с целью сделать опасным гражданское судоходство. Допустить этого мы не можем", – написал он.
По его словам, за полсуток до поражения россияне забросили на платформу оборудование и военный персонал.
Плетенчук подчеркнул, что гражданских на объекте не было, а штатный функционал платформа не выполняла.
"Береговые ракетно-артиллерийские войска ВМС ВСУ – это максимально серьезные чуваки", – подытожил военный.
Точную локацию платформы он не уточняет. Впервые видео появилось в Telegram-канале волонтера Сергея Стерненко – он заявляет, что на пораженной платформе в Черном море было до 40 человек личного состава оккупантов, а ударили по объекту морским дроном Sea Baby.
OSINT-проект WarArchive пишет, что эта платформа находится недалеко от временно оккупированного Крыма:
- GPS-спуфинг – это способ манипулирования, когда приемникам GPS передаются поддельные сигналы, заставляющие технику показывать неточную геолокацию. Еще таким способом можно заставить оборудование показывать неточное время.
- 11 сентября 2023 года Украина вернула под контроль "вышки Бойко" в Черном море, в ГУР заявили об уникальной операции и показали видео. В ГУР назвали эту операцию очередным шагом для освобождения временно оккупированного Крыма.
- 6 августа 2024 года спецназовцы ГУР провели операцию на Тендровской косе во временно оккупированной части Херсонской области. 9 августа военные разведчики совершили рейд на Кинбурнскую косу в Николаевской области и нанесли потери оккупантам.
Читайте также: У новейших кораблей России нет полноценной защиты от морских дронов – ГУР