"Могла влиять на зерновой коридор". ВМС раскрыли детали поражения платформы в Черном море

Фото: ВМС ВСУ

10 августа Военно-морские силы ВСУ в партнерстве с военной разведкой поразили платформу оккупантов в Черном море. Российское оборудование могло "серьезно влиять" на безопасность гражданского судоходства, в том числе на украинский зерновой коридор. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

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"Эта локация [платформа] не использовалась штатно, то есть для газодобывающей промышленности ее не использовали. Но ее использовали для того, чтобы устанавливать разнообразное оборудование, в том числе для GPS-спуфинга. Это фактически умышленное действие, когда средствами радиоэлектронной борьбы подают ложные сигналы GPS, чтобы мешать системам, которые на них ориентируются. К примеру, судам", – пояснил Плетенчук.

Учитывая, что платформа находится в северной части Черного моря, это оборудование могло влиять на работу украинского зернового коридора, отметил он.

Спикер добавил, что россияне регулярно у себя занимаются спуфингом: "Это можно увидеть на различных мониторинговых платформах, таких как MarineTraffic, как у них где-то в [оккупированном] Симферополе какое-то судно по стадиону идет (отображается ложная геолокация корабля из-за спуфинга. – Ред. )".

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Соответственно, оккупанты пытались так же действовать своим оборудованием и в северной части Черного моря, что могло серьезно влиять на безопасность гражданского судоходства, подчеркнул военный.

"Некоторые системы вообще автоматизированно работают по этим координатам (со спуфингом. – Ред.). И поэтому соответственно допустить это было нельзя", – отметил он.

К тому же россияне за полсуток до поражения перебросили личный состав с соответствующим оборудованием на платформу – сейчас нужна доразведка и уточнение информации, поэтому точное количество ликвидированных захватчиков еще не известно, пояснил спикер.

Он отметил, что на платформе не было гражданского персонала.

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