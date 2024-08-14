ВМС объяснили важность Кинбурнской косы: Обстрелы РФ и разблокирование судоходства

Иллюстративное фото: ВМС ВСУ

Временно оккупированная Кинбурнская коса важна для Украины, поскольку россияне с нее обстреливают Николаевскую и Херсонскую области, а также могут наносить удары по судам, которые потенциально могли бы заходить в морские порты Николаева. Кроме того, есть и минная угроза, сообщил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

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Россияне продолжают обстрелы с оккупированной Кинбурнской косы южных районов Николаевской и Херсонской областей – и периодически получают ответ, отметил он.

Также с этой косы захватчики могут обстреливать суда, которые потенциально могли бы выходить в акваторию Днепро-Бугского Лимана – то есть идти в морские порты Николаева, отметил Плетенчук. В настоящее время эти порты заблокированы.

К тому же акваторию у Кинбурнской косы нужно обследовать насчет минной безопасности – именно там в Черное море впадает Днепр, и после уничтожения россиянами Каховской гидроэлектростанции в эти воды могло попасть "достаточно много взрывоопасных предметов", пояснил спикер.

"Если там судно смывало, то что уж говорить о минах? Поэтому да, эта акватория для нас важна, и, к сожалению, по состоянию на данный момент, она простреливается [россиянами] с Кинбурнской косы... Как и [является важной] для россиян, конечно", – подытожил военный.

9 августа спецназовцы ГУР совершили рейд на оккупированную Кинбурнскую косу в Николаевской области – разведка сообщает об уничтожении шести единиц бронированной техники РФ и ликвидации около 30 захватчиков.

Впоследствии появилось видео, как в начале августа группа "Циклон" легиона ГУР ударила по российским военным на Кинбурнской косе: из дронов разведчики поразили технику, наблюдательные пункты и личный состав. Точная дата этого не называется.

Ранее, 6 августа, спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра ГУР провели операцию на Тендровской косе во временно оккупированной части Херсонской области.

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