Генералу Макаревичу, приказавшему взорвать Каховскую ГЭС, объявлено подозрение – СБУ

Олегу Макаревичу уже объявляли подозрение по фактам массированных ударов по Херсону

Олег Макаревич (Фото: ресурс оккупантов)

Украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении российскому генерал-полковнику, бывшему командующему группировкой войск "Днепр" Вооруженных сил РФ Олегу Макаревичу. По данным следствия, он отдал приказ на подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции в ночь с 5 на 6 июня 2023 года.

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Материалы собирали сотрудники Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора.

Согласно материалам дела, Макаревич отдал приказ на подрыв дамбы Каховской ГЭС – из-за этого были полностью уничтожены объекты критической инфраструктуры, погибли по меньшей мере 35 человек, произошло затопление 46 населенных пунктов в Херсонской и подтопление 20 населенных пунктов в Николаевской области.

К тому же из-за подрыва дамбы было частично прекращено водоснабжение в Херсонскую, Николаевскую и Днепропетровскую области, а также во временно оккупированный Крым, отмечает СБУ.

Среди прочего, это создало угрозу техническому обслуживанию временно оккупированной Запорожской атомной электростанции – нарушило функционирование охлаждающей системы АЭС, поясняет спецслужба.

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Макаревичу сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Захватчику грозит пожизненное заключение.

Продолжается досудебное расследование.

СБУ уже объявляла подозрение Макаревичу 23 октября 2023 года вместе с еще двумя представителями командования российских войск: из-за причастности к массированным ракетно-артиллерийским ударам по гражданской инфраструктуре Херсона.

29 октября того же года Макаревича перевели с должности руководителя группировки "Днепр" – и вместо него назначили командующего воздушно-десантными войсками РФ Михаила Теплинского, занимающего эту должность и по сей день.

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Ночью 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, объявлена эвакуация. Укргидроэнерго заявило, что Каховская ГЭС после взрыва полностью разрушена и не подлежит восстановлению.

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