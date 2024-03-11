У мережі розганяють про буцімто ліквідацію командира російських "ВДВ" та "воєнкора". ГУР уточнює

Вагомих доказів смерті загарбників поки немає

Михайло Теплинський (Фото: ресурс окупантів)

В українських Telegram-каналах та на ресурсах російських загарбників шириться інформація про буцімто ліквідацію командувача Повітряно-десантними військами РФ та угрупованням "Днепр" Михайла Теплинського та російського пропагандиста-військового Єгора Гузенка, відомого під псевдонімом "Тринадцятий". Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив LIGA.net, що ця інформація уточнюється.

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Спочатку частина російських Z-каналів заявила про буцімто смерть пропагандиста Гузенка. Якихось подробиць не наводилося. Згодом про ймовірну смерть загарбника написали деякі українські ресурси.

Зокрема, про "тривожні чутки" навколо Гузенка написав журналіст Денис Казанський: нібито окупанта розстріляли кадирівці, з якими той мав відкритий конфлікт.

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Згодом наближений до російських десантників Telegram-канал повідомив про "дуже х***** [погані]" новини. Конкретики також не наводив.

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Один з російських пропагандистів-"воєнкорів" заявив, що "Тринадцятого" буцімто здали кадирівці – навели на місце, де той перебував, а разом з ним нібито ліквідували й командувача "ВДВ" Теплинського.

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Представник ГУР Юсов повідомив LIGA.net, що інформація про ймовірну загибель цих окупантів уточнюється.

Поки що немає більш вагомих доказів загибелі цих окупантів, окрім як повідомлення ресурсів загарбників. Офіційні джерела РФ також про це поки що не повідомляли.

Останній пост у каналі "Тринадцятого" був опублікований сьогодні, об 11:00. На пропагандиста підписано близько 228 000 користувачів.

У серпні 2023 року Теплинський у своєму привітанні на День "ВДВ" РФ озвучив нібито кількість поранених російських десантників, але згодом відео прибрали з ресурсів Міноборони окупантів.

У жовтні Теплинський очолив угруповання загарбників "Днепр", яке діє на тимчасово окупованому півдні України. Начальник ГУР Кирило Буданов називав Теплинського "розумним генералом".

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