Командувач ПДВ росіян озвучив кількість поранених десантників – згодом відео з ним видалили

Командувач російських повітряно-десантних військ Михайло Теплинський у своєму привітанні на День ПДВ РФ озвучив нібито кількість поранених російських десантників. Згодом відео прибрали з ресурсів Міноборони окупантів, повідомляє російське медіа Агентство.

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Контрольований Міноборони телеканал "Звезда" видалив із сайту та з Telegram-каналу привітання з Днем ПДВ від командувача Теплинського.

У відео окупант розкрив нібито кількість поранених десантників РФ: близько 8500 осіб.

Окупант заявив, що усі ці десантники буцімто або повернулись на війну проти України, або відмовились її залишити.

Новина з цим відео збереглась у вебархіві Google, у репостах та передруках у ЗМІ та в архіві Telegram-постів TGStat.

Навіть після видалення повідомлення збереглось на ресурсах окупантів, зокрема, у пропагандиста Володимира Соловйова.

Вилучення цього повідомлення може означати, що в ньому було розголошено інформацію, яку не хотіло б оприлюднити Міноборони РФ, стверджує Агентство.

У січні цього року Z-блогери уже повідомляли про нібито відставку Теплинського та називали його "одним із найпопулярніших генералів" у військах окупантів. Згодом російська пропаганда спростувала цю інформацію.

Теплинський був серед офіцерів, які зустрічали російського диктатора Путіна під час його нібито "візиту" до штабу угруповання військ РФ "Днепр".

Втрати російських загарбників офіційно повідомляє виключно Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати росіян на сьогодні становлять 247 850 осіб, повідомили у Генштабі. За добу Сили оборони знищили 620 російських окупантів, 54 одиниці техніки та 26 артилерійських систем.

У середині липня командувач 58 загальновійськової армії РФ генерал-майор Попов заявив про нібито власну відставку з посади через скарги командуванню. Його повідомлення поширювали ресурси окупантів у соцмережах.

У червні Генштаб ЗСУ повідомляв про великі втрати російських десантників під Бахмутом.

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