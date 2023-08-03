Втрати Росії: ЗСУ знищили 620 окупантів, 54 одиниці техніки та 26 артсистем за добу
Збройні Сили України знищили 620 російських окупантів, 54 одиниці техніки та 26 артилерійських систем за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Вранці військові заявляли, що на фронті сталося 44 бойових зіткнення, росіяни безуспішно намагаються повернути позиції біля Курдюмівки, Андріївки та Кліщіївки на Бахмутському напрямку, а також у Старомайорського та Урожайного на Шахтарському.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 247 850 осіб (+620);
- танків – 4224 (+7);
- бойових броньованих машин – 8234 (+21);
- артилерійських систем – 4892 (+26);
- РСЗВ – 704 (+4);
- засобів ППО – 465 (+2);
- літаків – 315;
- гелікоптерів – 311;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4077 (+35);
- крилатих ракет – 1347;
- кораблів/катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7372 (+23);
- спеціальної техніки – 721 (+3).
- 2 серпня Генштаб повідомив, що росіян вибили з позицій під Авдіївкою.
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