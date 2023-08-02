Донбас. ЗСУ вибили росіян з позицій під Авдіївкою, окупанти відійшли — Генштаб

Збройні Сили України вибили російських окупантів із позицій у районі Авдіївки. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук.

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За його словами, в результаті штурмів українські воїни змусили росіян вимушено відійти з позицій на південь від Авдіївки.

Також триває наступ ЗСУ на південь від Бахмута, водночас загарбники намагалися контратакувати в районі Кліщіївки та Курдюмівки, але успіху не мали.

Крім цього, Сили оборони продовжують стримувати атаки ворога у напрямку Куп'янська та Лимана.

У ЗСУ пояснили, що під Бахмутом Сили оборони дотримуються тактики повільного, але неухильного поступу. Використовується тактика охоплення, маневрів, засідок, а не прямих лобових атак.

Група снайперів "Привид" за пів року роботи на околицях Бахмута знищила понад 500 російських окупантів.

Окупанти наполегливо намагаються зупинити наступ Сил оборони під Бахмутом – Міноборони.

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