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Донбас. ЗСУ вибили росіян з позицій під Авдіївкою, окупанти відійшли — Генштаб

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 09:28
Донбас. ЗСУ вибили росіян з позицій під Авдіївкою, окупанти відійшли — Генштаб - Фото
Боєць ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України вибили російських окупантів із позицій у районі Авдіївки. Про це повідомив представник Генерального штабу ЗСУ Павло Ковальчук.

За його словами, в результаті штурмів українські воїни змусили росіян вимушено відійти з позицій на південь від Авдіївки.

Також триває наступ ЗСУ на південь від Бахмута, водночас загарбники намагалися контратакувати в районі Кліщіївки та Курдюмівки, але успіху не мали.

Крім цього, Сили оборони продовжують стримувати атаки ворога у напрямку Куп'янська та Лимана.

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Дмитро Гриниченко
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