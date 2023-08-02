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Донбасс. ВСУ выбили россиян с позиций под Авдеевкой, оккупанты отошли — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 09:28
Донбасс. ВСУ выбили россиян с позиций под Авдеевкой, оккупанты отошли — Генштаб - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины выбили российских оккупантов с позиций в районе Авдеевки. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук.

По его словам, в результате штурмов украинские воины заставили россиян вынужденно отойти с позиций южнее Авдеевки.

Также продолжается наступление ВСУ южнее Бахмута, при этом захватчики пытались контратаковать в районе Клещеевки и Курдюмовки, но успеха не имели. 

Кроме этого, Силы обороны продолжают сдерживать атаки врага в направлении Купянска и Лимана. 

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Дмитрий Гриниченко
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