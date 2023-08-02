Донбасс. ВСУ выбили россиян с позиций под Авдеевкой, оккупанты отошли — Генштаб
02.08.2023, 09:28
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Вооруженные Силы Украины выбили российских оккупантов с позиций в районе Авдеевки. Об этом сообщил представитель Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук.
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По его словам, в результате штурмов украинские воины заставили россиян вынужденно отойти с позиций южнее Авдеевки.
Также продолжается наступление ВСУ южнее Бахмута, при этом захватчики пытались контратаковать в районе Клещеевки и Курдюмовки, но успеха не имели.
Кроме этого, Силы обороны продолжают сдерживать атаки врага в направлении Купянска и Лимана.
- В ВСУ объяснили, что под Бахмутом Силы обороны придерживаются тактики медленного, но неуклонного продвижения. Используется тактика охвата, маневров, засад, а не прямых лобовых атак.
- Группа снайперов "Призрак" за полгода работы на окраинах Бахмута уничтожила свыше 500 российских оккупантов.
- Оккупанты настойчиво пытаются остановить наступление Сил обороны под Бахмутом – Минобороны.
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