Потери России: ВСУ уничтожили 620 оккупантов, 54 единицы техники и 26 артсистем за сутки

Вооруженные Силы Украины уничтожили 620 российских оккупантов, 54 единицы техники и 26 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Утром военные заявляли, что на фронте произошло 44 боевых столкновения, россияне безуспешно пытаются вернуть позиции возле Курдюмовки, Андреевки и Клещиевки на Бахмутском направлении, а также у Старомайорского и Урожайного на Шахтерском.

Общие потери врага за время большой войны составили:

— личного состава — 247 850 человек (+620);

— танков — 4224 (+7);

— боевых бронированных машин — 8234 (+21);

— артиллерийских систем — 4892 (+26);

— РСЗО — 704 (+4);

— средств ПВО — 465 (+2);

— самолетов — 315;

— вертолетов — 311;

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4077 (+35);

— крылатых ракет — 1347;

— кораблей/катеров — 18;

— автомобильной техники и автоцистерн — 7372 (+23);

— специальной техники — 721 (+3).

2 августа Генштаб сообщил, что россиян выбили с позиций под Авдеевкой.

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