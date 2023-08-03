Потери России: ВСУ уничтожили 620 оккупантов, 54 единицы техники и 26 артсистем за сутки
Вооруженные Силы Украины уничтожили 620 российских оккупантов, 54 единицы техники и 26 артиллерийских систем за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Утром военные заявляли, что на фронте произошло 44 боевых столкновения, россияне безуспешно пытаются вернуть позиции возле Курдюмовки, Андреевки и Клещиевки на Бахмутском направлении, а также у Старомайорского и Урожайного на Шахтерском.
Общие потери врага за время большой войны составили:
— личного состава — 247 850 человек (+620);
— танков — 4224 (+7);
— боевых бронированных машин — 8234 (+21);
— артиллерийских систем — 4892 (+26);
— РСЗО — 704 (+4);
— средств ПВО — 465 (+2);
— самолетов — 315;
— вертолетов — 311;
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 4077 (+35);
— крылатых ракет — 1347;
— кораблей/катеров — 18;
— автомобильной техники и автоцистерн — 7372 (+23);
— специальной техники — 721 (+3).
- 2 августа Генштаб сообщил, что россиян выбили с позиций под Авдеевкой.
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