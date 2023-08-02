Был "очень мощный" взрыв в Гвардейском под Симферополем, где аэродром: фото из Крыма

Утром 2 августа в поселке городского типа Гвардейское на север от Симферополя во временно оккупированном россиянами Крыму прогремел взрыв. Об этом пишут в чатах местных пабликов, один из них, показал фото дымового "гриба".

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О взрыве местные жители начали писать сразу после 10:00.

В z-каналах оккупантов написали, что был "очень мощный" взрыв.

По состоянию на 10:45 неизвестно, что стало причиной взрыва.

На окраине этого пгт расположен одноименный военный аэродром, который Россия использует для атак против Украины. Там базируется 37-й смешанный авиаполк ВВС РФ с Су-24М и Су-25СМ, а также, вероятно, другая боевая авиатехника.

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