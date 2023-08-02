Был "очень мощный" взрыв в Гвардейском под Симферополем, где аэродром: фото из Крыма
02.08.2023, 10:49
Фото: паблик оккупантов
Утром 2 августа в поселке городского типа Гвардейское на север от Симферополя во временно оккупированном россиянами Крыму прогремел взрыв. Об этом пишут в чатах местных пабликов, один из них, показал фото дымового "гриба".
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О взрыве местные жители начали писать сразу после 10:00.
В z-каналах оккупантов написали, что был "очень мощный" взрыв.
По состоянию на 10:45 неизвестно, что стало причиной взрыва.
На окраине этого пгт расположен одноименный военный аэродром, который Россия использует для атак против Украины. Там базируется 37-й смешанный авиаполк ВВС РФ с Су-24М и Су-25СМ, а также, вероятно, другая боевая авиатехника.
- На август 2023 года Украина получила от союзников крылатые ракеты Storm Shadow (Британия) и Scalp (Франция), которыми может бить по оккупированным территориям на расстояние, вероятно, не более 250 км.
- По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, россияне могут сбивать ракеты Storm Shadow и SCALP, "но это очень сложно".
- Канцлера ФРГ Олафа Шольца призывают дать Украине аналогичные ракеты Taurus.
- Помимо этого, Силам обороны удалось, вероятно, переделать старый советский зенитный комплекс С-200, чтобы бить тяжелыми ракетами на расстояние, по оценкам эксперта, до 360 км.
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