ВСУ признали: Россияне могут сбивать ракеты Storm Shadow и SCALP, но это очень сложно

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут сбивать крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, но это "чрезвычайно сложная задача". Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, данные ракеты меняют ход войны, так как позволяют доставать до тыла россиян высокоточными ударами.

"Storm Shadow и SCALP перехватить обычными средствами ПВО чрезвычайно сложно, но это такие же крылатые ракеты, которые применяют против нас россияне — например Х-101", — сказал Игнат.

Он отметил, что западные ракеты продолжат прилетать в цели.

"Это война. Победит тот, кто ловчее и умнее", — резюмировал спикер ВС.

Утром 22 июня 2023 года пропагандистские российские СМИ сообщили о якобы ударах ракетами Storm Shadow по мосту, соединяющему материковую часть Украины и Крым. Впоследствии появилась информация о том, что удары пришлись по двум местам: по мосту через Чонгарский пролив, где расположен автомобильный пункт пропуска, а также переправе через озеро Сиваш западнее.

В ОК "Юг" заявили, что повреждение мостов в районе Чонгара "подорвет" логистику оккупантов.

В Пентагоне, реагируя на ракетные удары по Чонгарскому мосту, заявили, что Украина сама планирует и проводит боевые действия.

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