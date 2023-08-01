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ВСУ признали: Россияне могут сбивать ракеты Storm Shadow и SCALP, но это очень сложно

01.08.2023, 11:07
ВСУ признали: Россияне могут сбивать ракеты Storm Shadow и SCALP, но это очень сложно - Фото
Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что российские оккупанты могут сбивать крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, но это "чрезвычайно сложная задача". Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, данные ракеты меняют ход войны, так как позволяют доставать до тыла россиян высокоточными ударами. 

"Storm Shadow и SCALP перехватить обычными средствами ПВО чрезвычайно сложно, но это такие же крылатые ракеты, которые применяют против нас россияне — например Х-101", — сказал Игнат. 

Он отметил, что западные ракеты продолжат прилетать в цели. 

"Это война. Победит тот, кто ловчее и умнее", — резюмировал спикер ВС.

  • Утром 22 июня 2023 года пропагандистские российские СМИ сообщили о якобы ударах ракетами Storm Shadow по мосту, соединяющему материковую часть Украины и Крым. Впоследствии появилась информация о том, что удары пришлись по двум местам: по мосту через Чонгарский пролив, где расположен автомобильный пункт пропуска, а также переправе через озеро Сиваш западнее.
  • В ОК "Юг" заявили, что повреждение мостов в районе Чонгара "подорвет" логистику оккупантов.
  • В Пентагоне, реагируя на ракетные удары по Чонгарскому мосту, заявили, что Украина сама планирует и проводит боевые действия.

Читайте также: Херсонский гауляйтер россиян грозит ударом по Молдове за Чонгар. Кишинев отреагировал

Дмитрий Гриниченко
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