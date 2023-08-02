У Гвардійському під Сімферополем, де аеродром, пролунав "дуже потужний" вибух – фото з Криму, мапа
02.08.2023, 10:49
Фото: паблік окупантів
Вранці 2 серпня у селищі міського типу Гвардійське на північ від Сімферополя у тимчасово окупованому росіянами Криму пролунав вибух. Про це пишуть у чатах місцевих пабліків, один із них, показав фото димового "гриба".
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Про вибух місцеві жителі почали писати одразу після 10:00.
У z-каналах окупантів написали, що був "дуже потужний" вибух.
Станом на 10:45 невідомо, що стало причиною вибуху.
На околиці цього смт розташований однойменний військовий аеродром, який Росія використовує для атак проти України. Там базується 37-й змішаний авіаполк ВПС РФ із Су-24М та Су-25СМ, а також, ймовірно, інша бойова авіатехніка.
- На серпень 2023 року Україна отримала від союзників крилаті ракети Storm Shadow (Британія) та Scalp (Франція), якими може бити по окупованих територіях на відстань, ймовірно, не більше ніж 250 км.
- За словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, росіяни можуть збивати ракети Storm Shadow та SCALP, "але це дуже складно".
- Канцлера ФРН Олафа Шольца закликають надати Україні аналогічні ракети Taurus.
- Крім цього, Силам оборони вдалося, ймовірно, переробити старий зенітний радянський комплекс С-200, щоб бити важкими ракетами на відстань, за оцінками експерта, до 360 км.
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