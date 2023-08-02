У Гвардійському під Сімферополем, де аеродром, пролунав "дуже потужний" вибух – фото з Криму, мапа

Вранці 2 серпня у селищі міського типу Гвардійське на північ від Сімферополя у тимчасово окупованому росіянами Криму пролунав вибух. Про це пишуть у чатах місцевих пабліків, один із них, показав фото димового "гриба".

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Про вибух місцеві жителі почали писати одразу після 10:00.

У z-каналах окупантів написали, що був "дуже потужний" вибух.

Станом на 10:45 невідомо, що стало причиною вибуху.

На околиці цього смт розташований однойменний військовий аеродром, який Росія використовує для атак проти України. Там базується 37-й змішаний авіаполк ВПС РФ із Су-24М та Су-25СМ, а також, ймовірно, інша бойова авіатехніка.

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