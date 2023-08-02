Генштаб: РФ атакует под Клещеевкой, Донецком и Старомайорским, ВСУ держат оборону — карта

Российские оккупанты атакуют в районе Бахмута и Донецка, пытаются отбить позиции под недавно освобожденным Старомайорским. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло более 40 боевых столкновений. Под Бахмутом россияне пытались отбить утраченные позиции севернее и западнее Клещеевки, успеха не имели.

Вблизи Донецка Силы обороны отбили атаки в районах Авдеевки и Марьинки. На Времевском выступе противник пытался восстановить утраченное положение восточнее Старомайорского, ничего не вышло.

Одновременно ВСУ продолжают наступление на Мелитополь и Бердянск, закрепляются на достигнутых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу.

Украинская авиация нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, один — по зенитно-ракетному комплексу и еще один по командному пункту.

Ракетчики и артиллеристы поразили 14 артиллерийских средств на позициях, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре пункта управления, один район сосредоточения вооружений и техники, шесть средств противовоздушной обороны, три района сосредоточения пехоты, склад боеприпасов и еще два важных объекта армии РФ.

В ВСУ объяснили, что под Бахмутом Силы обороны придерживаются тактики медленного, но неуклонного продвижения. Используется тактика охвата, маневров, засад, а не прямых лобовых атак.

Группа снайперов "Призрак" за полгода работы на окраинах Бахмута уничтожила свыше 500 российских оккупантов.

Оккупанты настойчиво пытаются остановить наступление Сил обороны под Бахмутом – Минобороны.

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