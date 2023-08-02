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Генштаб: РФ атакує під Кліщіївкою, Донецьком та Старомайорським, ЗСУ тримають оборону — карта

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 07:13
Генштаб: РФ атакує під Кліщіївкою, Донецьком та Старомайорським, ЗСУ тримають оборону — карта - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти атакують у районі Бахмута та Донецька, намагаються відбити позиції під нещодавно звільненим Старомайорським. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося понад 40 бойових зіткнень. Під Бахмутом росіяни намагалися відбити втрачені позиції на північ і на захід від Кліщіївки, успіху не мали.

Фронт у районі Бахмута (Мапа: Military Land)

Поблизу Донецька Сили оборони відбили атаки в районах Авдіївки та Мар'їнки. На Времівському виступі противник намагався відновити втрачене становище на схід від Старомайорського, нічого не вийшло.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Одночасно ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь та Бердянськ, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Фронт у Запорізькій області (Карта: Military Land)

Українська авіація завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, один — по зенітно-ракетному комплексу та ще один по командному пункту.

Ракетники та артилеристи вразили 14 артилерійських засобів на позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби, чотири пункти управління, один район зосередження озброєнь та техніки, шість засобів протиповітряної оборони, три райони зосередження піхоти, склад боєприпасів та ще два важливі об'єкти армії РФ.

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Дмитро Гриниченко
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