Генштаб: РФ атакує під Кліщіївкою, Донецьком та Старомайорським, ЗСУ тримають оборону — карта

Російські окупанти атакують у районі Бахмута та Донецька, намагаються відбити позиції під нещодавно звільненим Старомайорським. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося понад 40 бойових зіткнень. Під Бахмутом росіяни намагалися відбити втрачені позиції на північ і на захід від Кліщіївки, успіху не мали.

Поблизу Донецька Сили оборони відбили атаки в районах Авдіївки та Мар'їнки. На Времівському виступі противник намагався відновити втрачене становище на схід від Старомайорського, нічого не вийшло.

Одночасно ЗСУ продовжують наступ на Мелітополь та Бердянськ, закріплюються на досягнутих рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Українська авіація завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки, один — по зенітно-ракетному комплексу та ще один по командному пункту.

Ракетники та артилеристи вразили 14 артилерійських засобів на позиціях, чотири станції радіоелектронної боротьби, чотири пункти управління, один район зосередження озброєнь та техніки, шість засобів протиповітряної оборони, три райони зосередження піхоти, склад боєприпасів та ще два важливі об'єкти армії РФ.

У ЗСУ пояснили, що під Бахмутом Сили оборони дотримуються тактики повільного, але неухильного поступу. Використовується тактика охоплення, маневрів, засідок, а не прямих лобових атак.

Група снайперів "Привид" за пів року роботи на околицях Бахмута знищила понад 500 російських окупантів.

Окупанти наполегливо намагаються зупинити наступ Сил оборони під Бахмутом – Міноборони.

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