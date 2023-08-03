Командующий ВДВ россиян озвучил количество раненых десантников – потом видео с ним удалили

Командующий российскими воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский в своем поздравлении на День ВДВ РФ озвучил якобы количество раненых российских десантников. Впоследствии видео убрали с ресурсов Минобороны оккупантов, сообщает российское медиа Агентство.

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Контролируемый Минобороны телеканал Звезда удалил с сайта и Telegram-канала поздравления с Днем ВДВ от командующего Теплинского.

В видео оккупант раскрыл якобы количество раненых десантников РФ: около 8500 человек.

Оккупант заявил, что все эти десантники якобы либо вернулись на войну против Украины, либо отказались ее оставить.

Новость с этим видео сохранилась в веб-архиве Google, репостах и перепечатках в СМИ и в архиве Telegram-постов TGStat.

Даже после удаления сообщение сохранилось на ресурсах оккупантов, в частности, у пропагандиста Владимира Соловьева.

Удаление этого сообщения может означать, что в нем была разглашена информация, которую не хотело бы обнародовать Минобороны РФ, утверждает Агентство.

В январе этого года Z-блогеры уже сообщали о якобы отставке Теплинского и называли его "одним из самых популярных генералов" в войсках оккупантов. Впоследствии российская пропаганда опровергла данную информацию.

Теплинский был среди офицеров, встречавших российского диктатора Путина во время его якобы "визита" в штаб группировки войск РФ "Днепр".

Потери российских захватчиков официально сообщает исключительно Генеральный штаб ВСУ.

Потери россиян на сегодня составляют 247 850 человек, сообщили в Генштабе. За сутки Силы обороны уничтожили 620 российских оккупантов, 54 единицы техники и 26 артиллерийских систем.

В середине июля командующий 58 общевойсковой армией РФ генерал-майор Попов заявил о якобы собственной отставке с должности из-за жалобы командованию. Его сообщения распространяли ресурсы оккупантов в соцсетях.

В июне Генштаб ВСУ сообщал о больших потерях российских десантников под Бахмутом.

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