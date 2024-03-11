В сети разгоняют о якобы ликвидации командира российских ВДВ и "военкора". ГУР уточняет

Михаил Теплинский (Фото: ресурс оккупантов)

В украинских Telegram-каналах и на ресурсах российских захватчиков распространяется информация о якобы ликвидации командующего российскими Воздушно-десантными войсками РФ и группировкой "Днепр" Михаила Теплинского и пропагандиста-военного Егора Гузенко, известного под псевдонимом "Тринадцатый". Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов сообщил LIGA.net, что эта информация уточняется.

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Первоначально часть российских Z-каналов заявила о якобы смерти пропагандиста Гузенко. Каких-либо подробностей не приводилось. Впоследствии о возможной смерти захватчика написали некоторые украинские ресурсы.

В частности, о "тревожных слухах" вокруг Гузенко написал журналист Денис Казанский: якобы оккупанта расстреляли кадыровцы, с которыми у него был открытый конфликт.

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Впоследствии приближенный к российским десантникам Telegram-канал сообщил об "очень х***** [плохих]" новостях. Конкретики тоже не приводил.

Скриншот с Telegram

Один из российских пропагандистов-"военкоров" заявил, что "Тринадцатого" якобы сдали кадыровцы – навели на место, где тот находился, а вместе с ним якобы ликвидировали и командующего ВДВ Теплинского.

Скриншот

Представитель ГУР Юсов сообщил LIGA.net, что информация о вероятной гибели этих оккупантов уточняется.

Пока нет более весомых доказательств гибели этих оккупантов, кроме как сообщения ресурсов захватчиков. Официальные источники РФ также об этом пока не сообщали.