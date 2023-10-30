У Росії пишуть, що Теплинський очолив угруповання "Днепр". Буданов називав його "розумним"
30.10.2023, 11:17
Михайло Теплинський (Фото: ресурс окупантів)
Росіяни написали, що угруповання "Днепр", яке діє на окупованому лівому березі Дніпра в Херсонській області, очолив генерал Михайло Теплинський. Про це повідомили військові пропагандисти країни-окупанта.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За словами росіян, Теплинський замінив генерал-полковника Олега Макаревича.
Міноборони Росії поки що не оголошувало про кадрову ротацію.
Теплинський є командувачем Повітряно-десантних військ РФ.
Нещодавно начальник української військової розвідки Кирило Буданов називав Теплинського "розумним генералом".
"Це вороги, але вони професійні люди. Їхнє усунення не йде в плюс Росії", — заявив розвідник.
- Російська армія посилено бомбардує вільну частину Херсонської області, фіксувалося використання щонайменше 28 керованих авіаційних бомб.
- 28 жовтня внаслідок масованих ударів окупантів по Херсонській області отримали поранення п'ятеро цивільних.
- МВС показало наслідки масованих російських ударів по Херсонській області – фото.
Читайте також: Новий удар окупантів по Херсонській області: від поранень загинув цивільний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі