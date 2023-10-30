У Росії пишуть, що Теплинський очолив угруповання "Днепр". Буданов називав його "розумним"

Росіяни написали, що угруповання "Днепр", яке діє на окупованому лівому березі Дніпра в Херсонській області, очолив генерал Михайло Теплинський. Про це повідомили військові пропагандисти країни-окупанта.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами росіян, Теплинський замінив генерал-полковника Олега Макаревича.

Міноборони Росії поки що не оголошувало про кадрову ротацію.

Теплинський є командувачем Повітряно-десантних військ РФ.

Нещодавно начальник української військової розвідки Кирило Буданов називав Теплинського "розумним генералом".

"Це вороги, але вони професійні люди. Їхнє усунення не йде в плюс Росії", — заявив розвідник.

Російська армія посилено бомбардує вільну частину Херсонської області, фіксувалося використання щонайменше 28 керованих авіаційних бомб.

28 жовтня внаслідок масованих ударів окупантів по Херсонській області отримали поранення п'ятеро цивільних.

МВС показало наслідки масованих російських ударів по Херсонській області – фото.

Читайте також: Новий удар окупантів по Херсонській області: від поранень загинув цивільний

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.