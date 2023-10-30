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У Росії пишуть, що Теплинський очолив угруповання "Днепр". Буданов називав його "розумним"

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 11:17
У Росії пишуть, що Теплинський очолив угруповання
Михайло Теплинський (Фото: ресурс окупантів)

Росіяни написали, що угруповання "Днепр", яке діє на окупованому лівому березі Дніпра в Херсонській області, очолив генерал Михайло Теплинський. Про це повідомили військові пропагандисти країни-окупанта.

За словами росіян, Теплинський замінив генерал-полковника Олега Макаревича.
Міноборони Росії поки що не оголошувало про кадрову ротацію.
Теплинський є командувачем Повітряно-десантних військ РФ.
Нещодавно начальник української військової розвідки Кирило Буданов називав Теплинського "розумним генералом".
"Це вороги, але вони професійні люди. Їхнє усунення не йде в плюс Росії", — заявив розвідник.
  • Російська армія посилено бомбардує вільну частину Херсонської області, фіксувалося використання щонайменше 28 керованих авіаційних бомб.
  • 28 жовтня внаслідок масованих ударів окупантів по Херсонській області отримали поранення п'ятеро цивільних.
  • МВС показало наслідки масованих російських ударів по Херсонській області – фото.

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Дмитро Гриниченко
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