"Є поранені, багато руйнувань". Росіяни бомбардують вільну частину Херсонської області

Російська армія протягом останньої доби посилено бомбардувала вільну частину Херсонської області. Там зафіксовано використання не менше ніж 28 керованих авіаційних бомб, йдеться в повідомленні голови обладміністрації Олександра Прокудіна.

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"Влучання були у Бериславському та Херсонському районах. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, приміщення навчального закладу у Бериславі", – розказав чиновник.

Керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону розказала, що бомб, можливо, було навіть більше, ніж написав Прокудін.

"Ніч була тривожною, ворог продовжує використовувати повітря як основний спосіб тиску. Це і застосування тактичної авіації – було дуже багато тривог на Херсонщині. [...] Було випущено понад 30 керованих авіабомб. На жаль, є поранені, але загиблих немає. Дуже багато завдано руйнувань цивільної інфраструктури", – розказала вона.

За інформацією обласної адміністрації, за минулу добу зафіксовано 63 обстріли з мінометів, звичайної та реактивної артилерії, танків.

По обласному центру росіяни випустили 16 снарядів.

Через російську агресію в регіоні поранення отримали п'ятеро осіб.

У вересні Володимир Зеленський доручив знайти протидію російським керованим авіаційним бомбам, якими росіяни завдають великих проблем передовим підрозділам Сил оборони та прифронтовим населеним пунктам.

КАБами росіяни можуть завдавати ударів з відстані близько 50 км від лінії бойового зіткнення, з висоти понад 10 000 метрів, і бомба пролетить приблизно 70 км. Можливостей української авіації наразі не вистачає, щоб збивати російські бомбардувальники з такої відстані.

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