"Есть раненые, много разрушений". Россияне бомбят свободную часть Херсонской области

Российская армия в течение последних суток усиленно бомбардировала свободную часть Херсонской области. Там зафиксировано использование не менее 28 управляемых авиационных бомб, говорится в сообщении главы обладминистрации Александра Прокудина.

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"Попадания были в Бериславском и Херсонском районах. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, помещения учебного заведения в Бериславе", – рассказал чиновник.

Руководительница пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире единого телемарафона рассказала, что бомб, возможно, было даже больше, чем написал Прокудин.

"Ночь была тревожной, враг продолжает использовать воздух как основной способ давления. Это и применение тактической авиации – было очень много тревог в Херсонской области. [...] Было выпущено более 30 управляемых авиабомб. К сожалению, есть раненые, но погибших нет. Очень много разрушений гражданской инфраструктуры", – рассказала она.

По информации областной администрации, за минувшие сутки зафиксировано 63 обстрела из минометов, обычной и реактивной артиллерии, танков.

По областному центру россияне выпустили 16 снарядов.

Из-за российской агрессии в регионе ранения получили пять человек.

В сентябре Владимир Зеленский поручил найти противодействие российским управляемым авиационным бомбам, которыми россияне доставляют большие проблемы передовым подразделениям Сил обороны и прифронтовым населенным пунктам.

КАБами россияне могут наносить удары с расстояния около 50 км от линии боевого столкновения, с высоты более 10 000 метров, и бомба пролетит примерно 70 км. Возможностей украинской авиации пока не хватает, чтобы сбивать российские бомбардировщики с такого расстояния.

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