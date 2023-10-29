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Новий удар окупантів по Херсонській області: від поранень загинув цивільний

Этот материал также доступен на русском
29.10.2023, 17:40
Новий удар окупантів по Херсонській області: від поранень загинув цивільний - Фото
Фото - МВС

Вдень 29 жовтня окупанти обстріляли з артилерії Новоберислав Херсонської області, було поранено 46-річного місцевого жителя, який помер у лікарні. Про це повідомляє голова обладміністрації Олександр Прокудін.

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За даними Прокудіна, пораненого госпіталізували у тяжкому стані з відкритою черепно-мозковою травмою від осколкового поранення голови.

"На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Отримані травми виявилися занадто важкими. Він помер у лікарні", – написав Прокудін.

Сергій Бережний
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