Новий удар окупантів по Херсонській області: від поранень загинув цивільний
29.10.2023, 17:40
Фото - МВС
Вдень 29 жовтня окупанти обстріляли з артилерії Новоберислав Херсонської області, було поранено 46-річного місцевого жителя, який помер у лікарні. Про це повідомляє голова обладміністрації Олександр Прокудін.
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За даними Прокудіна, пораненого госпіталізували у тяжкому стані з відкритою черепно-мозковою травмою від осколкового поранення голови.
"На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Отримані травми виявилися занадто важкими. Він помер у лікарні", – написав Прокудін.
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