Новий удар окупантів по Херсонській області: від поранень загинув цивільний

Вдень 29 жовтня окупанти обстріляли з артилерії Новоберислав Херсонської області, було поранено 46-річного місцевого жителя, який помер у лікарні. Про це повідомляє голова обладміністрації Олександр Прокудін.

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За даними Прокудіна, пораненого госпіталізували у тяжкому стані з відкритою черепно-мозковою травмою від осколкового поранення голови.

"На жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Отримані травми виявилися занадто важкими. Він помер у лікарні", – написав Прокудін.

Російська армія протягом останньої доби посилено бомбардувала вільну частину Херсонської області, зафіксовано використання не менше 28 керованих авіаційних бомб.

28 жовтня внаслідок масованих ударів окупантів по Херсонській області отримали поранення п'ятеро цивільних .

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