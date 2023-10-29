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Новый удар оккупантов по Херсонской области: от ранений погиб гражданский

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2023, 17:40
Новый удар оккупантов по Херсонской области: от ранений погиб гражданский - Фото
Фото - МВД

Днем 29 октября оккупанты обстреляли из артиллерии Новоберислав Херсонской области, был ранен 46-летний местный житель, который скончался в больнице. Об этом сообщает глава обладминистрации Александр Прокудин.

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По данным Прокудина, раненого госпитализировали в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой от осколочного ранения головы.

"К сожалению, спасти мужчину не удалось. Полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Он скончался в больнице", – написал Прокудин.

Сергей Бережной
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