Новый удар оккупантов по Херсонской области: от ранений погиб гражданский

Днем 29 октября оккупанты обстреляли из артиллерии Новоберислав Херсонской области, был ранен 46-летний местный житель, который скончался в больнице. Об этом сообщает глава обладминистрации Александр Прокудин.

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По данным Прокудина, раненого госпитализировали в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой от осколочного ранения головы.

"К сожалению, спасти мужчину не удалось. Полученные травмы оказались слишком тяжелыми. Он скончался в больнице", – написал Прокудин.

Российская армия в течение последних суток усиленно бомбардировала свободную часть Херсонской области, зафиксировано использование не менее 28 управляемых авиационных бомб.

28 октября в результате массированных ударов оккупантов по Херсонской области получили ранения пятеро гражданских.

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