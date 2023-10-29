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МВД показало последствия массированных российских ударов по Херсонской области – фото

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2023, 13:15
МВД показало последствия массированных российских ударов по Херсонской области – фото - Фото
Фото: МВД

В результате массированных ударов по свободной части Херсонской области со стороны российской армии в субботу, 28 октября, получили ранения пятеро гражданских. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

В селе Казацкое (находится возле Каховской ГЭС напротив Новой Каховки) ранена 67-летняя женщина.

В селе Ивановка (напротив Крынки) ранена 60-летняя женщина и 41-летний мужчина.

В Корабельном районе Херсона ранена 82-летняя женщина, тяжелые травмы получил 53-летний мужчина.

В Бериславе в результате авиаудара поврежден служебный автомобиль полиции, правоохранители не пострадали. Повреждена школа, более 20 домов, магазины, автомобили, офисные помещения и административные здания.

МВД показало последствия массированных российских ударов по Херсонской области – фото

МВД показало последствия массированных российских ударов по Херсонской области – фото

МВД показало последствия массированных российских ударов по Херсонской области – фото

МВД показало последствия массированных российских ударов по Херсонской области – фото

Читайте также: "Есть раненые, много разрушений". Россияне бомбят свободную часть Херсонской области

Андрей Водяный
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