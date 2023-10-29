МВД показало последствия массированных российских ударов по Херсонской области – фото
В результате массированных ударов по свободной части Херсонской области со стороны российской армии в субботу, 28 октября, получили ранения пятеро гражданских. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.
В селе Казацкое (находится возле Каховской ГЭС напротив Новой Каховки) ранена 67-летняя женщина.
В селе Ивановка (напротив Крынки) ранена 60-летняя женщина и 41-летний мужчина.
В Корабельном районе Херсона ранена 82-летняя женщина, тяжелые травмы получил 53-летний мужчина.
В Бериславе в результате авиаудара поврежден служебный автомобиль полиции, правоохранители не пострадали. Повреждена школа, более 20 домов, магазины, автомобили, офисные помещения и административные здания.
- 20 октября в Херсонскую область приезжал президент Владимир Зеленский.
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