МВД показало последствия массированных российских ударов по Херсонской области – фото

В результате массированных ударов по свободной части Херсонской области со стороны российской армии в субботу, 28 октября, получили ранения пятеро гражданских. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

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В селе Казацкое (находится возле Каховской ГЭС напротив Новой Каховки) ранена 67-летняя женщина.

В селе Ивановка (напротив Крынки) ранена 60-летняя женщина и 41-летний мужчина.

В Корабельном районе Херсона ранена 82-летняя женщина, тяжелые травмы получил 53-летний мужчина.

В Бериславе в результате авиаудара поврежден служебный автомобиль полиции, правоохранители не пострадали. Повреждена школа, более 20 домов, магазины, автомобили, офисные помещения и административные здания.

20 октября в Херсонскую область приезжал президент Владимир Зеленский.

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