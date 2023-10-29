МВС показало наслідки масованих російських ударів по Херсонській області – фото

Внаслідок масованих ударів по вільній частині Херсонської області з боку російської армії у суботу, 28 жовтня, отримали поранення п'ятеро цивільних. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

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У селі Козацьке (знаходиться біля Каховської ГЕС навпроти Нової Каховки) поранено 67-річну жінку.

У селі Іванівка (навпроти Кринки) поранено 60-річну жінку та 41-річного чоловіка.

У Корабельному районі Херсона поранено 82-річну жінку, тяжкі травми отримав 53-річний чоловік.

У Бериславі внаслідок авіаудару пошкоджено службовий автомобіль поліції, правоохоронці не постраждали. Пошкоджено школу, понад 20 будинків, магазини, автомобілі, офісні приміщення та адміністративні будівлі.

20 жовтня в Херсонську область приїжджав президент Володимир Зеленський.

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