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МВС показало наслідки масованих російських ударів по Херсонській області – фото

Этот материал также доступен на русском
29.10.2023, 13:15
МВС показало наслідки масованих російських ударів по Херсонській області – фото - Фото
Фото: МВС

Внаслідок масованих ударів по вільній частині Херсонської області з боку російської армії у суботу, 28 жовтня, отримали поранення п'ятеро цивільних. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

У селі Козацьке (знаходиться біля Каховської ГЕС навпроти Нової Каховки) поранено 67-річну жінку.

У селі Іванівка (навпроти Кринки) поранено 60-річну жінку та 41-річного чоловіка.

У Корабельному районі Херсона поранено 82-річну жінку, тяжкі травми отримав 53-річний чоловік.

У Бериславі внаслідок авіаудару пошкоджено службовий автомобіль поліції, правоохоронці не постраждали. Пошкоджено школу, понад 20 будинків, магазини, автомобілі, офісні приміщення та адміністративні будівлі.

МВС показало наслідки масованих російських ударів по Херсонській області – фото

МВС показало наслідки масованих російських ударів по Херсонській області – фото

МВС показало наслідки масованих російських ударів по Херсонській області – фото

МВС показало наслідки масованих російських ударів по Херсонській області – фото

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Андрій Водяний
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