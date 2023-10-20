Зеленський у Херсонській області провів нараду та привітав прикордонників – відео
20.10.2023, 15:33
Володимир Зеленський у Херсонській області (Фото - скриншот із відео)
Президент Володимир Зеленський провів у Херсонській області нараду з керівництвом Держприкордонслужби та ЗСУ і вручив прикордонникам державні нагороди.
Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
Як повідомив президент, нарада була присвячена "актуальній ситуації та умовам служби у прифронтових областях".
Зеленський також відвідав розташування одного з підрозділів Херсонського прикордонного загону, привітав військовослужбовців із 20-річчям Управління розвідки Державної прикордонної служби України і вручив державні нагороди.
19 жовтня Росія з самого ранку обстрілювала Херсон, влучання викликали кілька пожеж.
- Росіяни регулярно обстрілюють Херсон і деокуповані населені пункти області, застосовуючи артилерію, міномети, дрони й авіацію.
- 19 жовтня президент своїм указом увів до складу Ставки верховного головнокомандувача нового командувача Сил тероборони Анатолія Баргилевича.
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі