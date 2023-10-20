Зеленський у Херсонській області провів нараду та привітав прикордонників – відео

Президент Володимир Зеленський провів у Херсонській області нараду з керівництвом Держприкордонслужби та ЗСУ і вручив прикордонникам державні нагороди.

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Як повідомив президент, нарада була присвячена "актуальній ситуації та умовам служби у прифронтових областях".

Зеленський також відвідав розташування одного з підрозділів Херсонського прикордонного загону, привітав військовослужбовців із 20-річчям Управління розвідки Державної прикордонної служби України і вручив державні нагороди.

19 жовтня Росія з самого ранку обстрілювала Херсон, влучання викликали кілька пожеж.

Росіяни регулярно обстрілюють Херсон і деокуповані населені пункти області, застосовуючи артилерію, міномети, дрони й авіацію.

19 жовтня президент своїм указом увів до складу Ставки верховного головнокомандувача нового командувача Сил тероборони Анатолія Баргилевича.

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