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Зеленский в Херсонской области провел совещание и поздравил пограничников – видео

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 15:33
Зеленский в Херсонской области провел совещание и поздравил пограничников – видео - Фото
Владимир Зеленский в Херсонской области (Фото - скриншот из видео)

Президент Владимир Зеленский провел в Херсонской области совещание с руководством Госпогранслужбы и ВСУ и вручил пограничникам государственные награды.

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Как сообщил президент, совещание было посвящено "актуальной ситуации и условиям службы в прифронтовых областях". 

Зеленский также посетил расположение одного из подразделений Херсонского пограничного отряда, поздравил военнослужащих с 20-летием Управления разведки Государственной пограничной службы Украины и вручил государственные награды.

19 октября Россия с самого утра обстреливала Херсон, попадания вызвали несколько пожаров. 

  • Россияне регулярно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты области, применяя артиллерию, минометы, дроны и авиацию.
  • 19 октября президент свои указом ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего нового командующего Силами теробороны Анатолия Баргилевича. 

Сергей Бережной
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