Зеленский в Херсонской области провел совещание и поздравил пограничников – видео
20.10.2023, 15:33
Владимир Зеленский в Херсонской области (Фото - скриншот из видео)
Президент Владимир Зеленский провел в Херсонской области совещание с руководством Госпогранслужбы и ВСУ и вручил пограничникам государственные награды.
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Как сообщил президент, совещание было посвящено "актуальной ситуации и условиям службы в прифронтовых областях".
Зеленский также посетил расположение одного из подразделений Херсонского пограничного отряда, поздравил военнослужащих с 20-летием Управления разведки Государственной пограничной службы Украины и вручил государственные награды.
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