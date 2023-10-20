Зеленский в Херсонской области провел совещание и поздравил пограничников – видео

Президент Владимир Зеленский провел в Херсонской области совещание с руководством Госпогранслужбы и ВСУ и вручил пограничникам государственные награды.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Как сообщил президент, совещание было посвящено "актуальной ситуации и условиям службы в прифронтовых областях".

Зеленский также посетил расположение одного из подразделений Херсонского пограничного отряда, поздравил военнослужащих с 20-летием Управления разведки Государственной пограничной службы Украины и вручил государственные награды.

19 октября Россия с самого утра обстреливала Херсон, попадания вызвали несколько пожаров.

Россияне регулярно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты области, применяя артиллерию, минометы, дроны и авиацию.

19 октября президент свои указом ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего нового командующего Силами теробороны Анатолия Баргилевича.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.