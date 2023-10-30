В России пишут, что Теплинский возглавил группировку "Днепр". Буданов называл его "умным"
30.10.2023, 11:17
Михаил Теплинский (Фото: ресурс оккупантов)
Россияне написали, что группировку "Днепр", которая действует на оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области возглавил генерал Михаил Теплинский. Об этом сообщили военные пропагандисты страны-оккупанта.
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По словам россиян, Теплинский заменил генерал-полковника Олега Макаревича.
Минобороны России пока не объявляло о кадровой ротации.
Теплинский является командующим Воздушно-десантных войск РФ.
Недавно начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов называл Теплинского "умным генералом".
"Это враги, но они профессиональные люди. Их устранение не идет в плюс России", — заявил разведчик.
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