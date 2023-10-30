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В России пишут, что Теплинский возглавил группировку "Днепр". Буданов называл его "умным"

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 11:17
В России пишут, что Теплинский возглавил группировку
Михаил Теплинский (Фото: ресурс оккупантов)

Россияне написали, что группировку "Днепр", которая действует на оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области возглавил генерал Михаил Теплинский. Об этом сообщили военные пропагандисты страны-оккупанта.

По словам россиян, Теплинский заменил генерал-полковника Олега Макаревича.
Минобороны России пока не объявляло о кадровой ротации.
Теплинский является командующим Воздушно-десантных войск РФ. 
Недавно начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов называл Теплинского "умным генералом".
"Это враги, но они профессиональные люди. Их устранение не идет в плюс России", — заявил разведчик.
  • Российская армия усиленно бомбардирует свободную часть Херсонской области, фиксировалось использование не менее 28 управляемых авиационных бомб.
  • 28 октября в результате массированных ударов оккупантов по Херсонской области получили ранения пятеро гражданских.
  • МВД показало последствия массированных российских ударов по Херсонской области – фото. 

Читайте также: Новый удар оккупантов по Херсонской области: от ранений погиб гражданский 

Дмитрий Гриниченко
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армия РоссиивойнаХерсонская областьКирилл БудановМихаил Теплинский
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