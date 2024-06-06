Генералу Макаревичу, який наказав підірвати Каховську ГЕС, оголошено підозру – СБУ

Олегу Макаревичу вже оголошували підозру за фактами масованих ударів по Херсону

Олег Макаревич (Фото: ресурс окупантів)

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру російському генерал-полковнику, колишньому командувачу угруповання військ "Днепр" Збройних сил РФ Олегу Макаревичу. За даними слідства, він віддав наказ на підрив дамби Каховської гідроелектростанції в ніч з 5 на 6 червня 2023 року.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

Матеріали збирали працівники Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора.

Згідно з матеріалами справи, Макаревич віддав наказ на підрив греблі Каховської ГЕС – через цього було повністю знищено об'єкти критичної інфраструктури, загинуло щонайменше 35 людей, відбулося затоплення 46 населених пунктів у Херсонській та підтоплення 20 населених пунктів у Миколаївській області.

До того ж через підрив дамби було частково припинено водопостачання до Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей, а також до тимчасово окупованого Криму, зауважує СБУ.

Серед іншого, це створило загрозу для технічного обслуговування тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції - порушило функціонування охолоджувальної системи АЕС, пояснює спецслужба.

Дивіться також: Каховська ГЕС. Бійці ЗСУ з дрона передали воду жінці в окупованих Олешках – відео

Макаревичу повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Загарбнику загрожує довічне ув'язнення.

Наразі продовжується досудове розслідування.

СБУ вже оголошувала підозру Макаревичу 23 жовтня 2023 року разом із ще двома представниками командування російських військ: через причетність до масованих ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі Херсона.

29 жовтня того ж року Макаревича перевели з посади очільника угруповання "Днепр" – і замість нього призначили командувача повітряно-десантних військ РФ Михайла Теплинського, який обіймає цю посаду і донині.

Читайте також: У мережі розганяють про буцімто ліквідацію командира російських "ВДВ" та "воєнкора". ГУР уточнює

Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, оголошено евакуацію. Укргідроенерго заявило, що Каховська ГЕС після вибуху повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

Читайте також: ООН знову "святкує" День російської мови – у роковини підриву окупантами Каховської ГЕС