Пожар на складе боеприпасов в Воронежской области устроили дроны СБУ – источник
Взрыв (Иллюстративное фото: Радио Свобода)

Пожар и детонацию на складе боеприпасов и техники в Воронежской области вызвали беспилотники Службы безопасности Украины. Об этом LIGA.net рассказал информированный собеседник в правоохранительных органах.

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Утром российские пропагандисты писали о детонации боеприпасов в селе Солдатское Воронежской области. Собеседник подтвердил, что атака беспилотников произошла именно там.

По его словам, этот склад враг активно использовал для переброски техники в Украину.

На данный момент на объекте зафиксированы четыре очага мощного пожара и непрерывная детонация боеприпасов, которая продолжается до сих пор.

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