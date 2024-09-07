Пожар на складе боеприпасов в Воронежской области устроили дроны СБУ – источник

По словам собеседника LIGA.net в СБУ, этот состав враг активно использовал для опрокидывания техники в Украину

Взрыв (Иллюстративное фото: Радио Свобода)

Пожар и детонацию на складе боеприпасов и техники в Воронежской области вызвали беспилотники Службы безопасности Украины. Об этом LIGA.net рассказал информированный собеседник в правоохранительных органах.

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Утром российские пропагандисты писали о детонации боеприпасов в селе Солдатское Воронежской области. Собеседник подтвердил, что атака беспилотников произошла именно там.

По его словам, этот склад враг активно использовал для переброски техники в Украину.

На данный момент на объекте зафиксированы четыре очага мощного пожара и непрерывная детонация боеприпасов, которая продолжается до сих пор.

7 июля 2024 года в Воронежской области уже горел склад боеприпасов. На 9000 квадратных метров враг хранил ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия.

Разведка Великобритании показала спутниковые снимки с места поражения.

24 августа дроны совершили еще одну атаку на склад боеприпасов в Воронежской области.

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