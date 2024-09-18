Дроны Сил обороны уничтожили склад с ракетами и КАБами в Тверской области РФ – источник

Удар по складу оккупантов – совместная операция СБУ, ГУР и ССО

Последствия атаки (Фото: скриншот с видео)

В ночь на 18 сентября беспилотники Сил обороны атаковали склад в Тверской области России, на котором оккупанты хранили ракеты и управляемые авиационные бомбы. Об этом LIGA.net сообщил источник в Службе безопасности Украины.

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Удар по складу – совместная операция СБУ, Главного управления разведки Министерства обороны и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

На складе главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в населенном пункте Торопец хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские снаряды.

Собеседник в спецслужбе рассказал, что после прилета украинских беспилотников началась мощная детонация.

Сейчас происходит пожар на участке шириной в шесть километров. Местные власти объявили эвакуацию населения.

Осторожно: на видео ненормативная лексика.

В ночь на 18 сентября власти Тверской области жаловались на атаку беспилотников. Губернатор региона Руденя заявлял, что якобы из-за падения обломков начался пожар. В местных пабликах писали о попадании в склад военных.

Спутники NASA зафиксировали всплеск тепловой активности в Тверской области, где горит склад, на котором хранятся российские ракеты.

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