Спутники NASA фиксируют масштабный пожар под Тверью. В СБНО раскрыли, что там хранилось

Российская сторона официально никак не прокомментировала вероятное ЧП на крупном складе с БК

Взрывы в Тверской области (Фото: российские Telegram-каналы)

Спутники NASA зафиксировали всплеск тепловой активности в Тверской области, где может гореть склад с боекомплектом. Предположительно, огонь охватил 107 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.

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На портале NASA в районе города Торопец отображены очаги пожаров. Спутниковые снимки обновляются каждые три часа благодаря специальным датчикам и показывают активные пожары и тепловые аномалии.

Местоположение города Торопец с Google-карт совпадают с данными портала.

В 2018 году в Торопце начали строить склад для комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов. Вместить он может до 240 тонн боеприпасов. По данным российских пропагандистов, там находится 107 арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления.

Как сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Национальном совете безопасности и обороны Андрей Коваленко, россияне могли хранить на складе ракеты разных типов.

"На большом складе в городе Торопец в Тверской области россияне хранили ракеты к "Град", С-300 и С-400, а также произведенные баллистические ракеты к "Искандеру" и начинали создавать запас северокорейских KN23", — написал он в Telegram.

Местные власти Тверской области, а также военное командование РФ пока никак не прокомментировало эту информацию.

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на утренние взрывы в Тверской области: "Демилитаризация России необходима для прекращения террора".

Взрывы в Тверской области начались около 03:00 18 сентября. Губернатор заявил, что регион якобы атаковали БпЛА, и объявил частичную эвакуацию из Торопца.

Тем временем в местных Telegram-каналах жители делятся снимками последствий взрыва в Торопце. В одной из квартир взрывной волной вынесло окно.